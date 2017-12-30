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وزير الصحة: حالة مصابي هجوم "مارمينا" مستقرة

السبت 30/ديسمبر/2017 - 01:54 م
وزير الصحة: حالة مصابي هجوم مارمينا مستقرة
الدكتور أحمد عماد الدين
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هدى عبدالرازق
 
صرح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أن الحالة الصحية لمصابي كنيسة مارمينا بحلوان مستقرة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكانت منطقة حلوان، شهدت صباح الجمعة، حادثًا إرهابيًا أسفر عن استشهاد 9 وإصابة 5 آخرين بعد قيام مسلحين إثنين استهدفا كنيسة مارمينا وإحدى المحلات هناك، قبل أن تنجح قوات الشرطة في السيطرة على الموقف بمساعدة عدد من الأهالى بالإضافة إلى قيام إمام مسجد الدسوقى بالنداء على المواطنين، للوقوف في مواجهة الإرهابيين وحماية الكنيسة.

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