وزير الصحة: حالة مصابي هجوم "مارمينا" مستقرة

وكانت منطقة حلوان، شهدت صباح الجمعة، حادثًا إرهابيًا أسفر عن استشهاد 9 وإصابة 5 آخرين بعد قيام مسلحين إثنين استهدفا كنيسة مارمينا وإحدى المحلات هناك، قبل أن تنجح قوات الشرطة في السيطرة على الموقف بمساعدة عدد من الأهالى بالإضافة إلى قيام إمام مسجد الدسوقى بالنداء على المواطنين، للوقوف في مواجهة الإرهابيين وحماية الكنيسة.