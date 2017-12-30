خالد أبو بكر: تركي آل شيخ من أكثر الناس حبا لمصر ويده نار على أعدائنا

رحب المحامى الدولي خالد أبو بكر، بتركي آل شيخ رئيس رعاية الشباب والرياضة بالمملكة العربية السعودية، الذى يزور مصر حالياً، وقال أبو بكر فى تدوينة على موقع تويتر إن تركي آل شيخ " من أكثر الناس حباً لمصر وأهلها ويده نار على أعدائنا".

وأضاف أبو بكر فى التدوينة موجهاً حديثه لتركى آل شيخ "نورت مصر يا أبو ناصر".

وكان مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قد وجه الشكر والتحية للمستشار تركى آل الشيخ، لحرصه الكامل على نجاح المهرجان الرياضى الذى سيقام غداً السبت بملعب برج العرب تحت شعار"من أجل السلام"، وستكون فقرة المهرجان الرئيسية مباراة الأهلى وأتلتيكو مدريد بكامل نجومه.

وأكد مجلس الأهلى تقديره للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه المتواصل ليخرج هذا المهرجان الرياضى الكبير بما يتماشى مع رغبته، وكل الأشقاء بالسعودية، فى مشاركة أسر شهداء الوطن آلامهم، خاصة أن عائد هذا المهرجان سيخصص لصالح هذه الأسر.