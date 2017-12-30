"Justice League" يحقق 647 مليون دولار في أسبوعه السادس









يواصل فيلم "Justice League" نجاحه فى شباك التذاكر العالمي خلال الأسبوع السادس لعرضه.









وحصد الفيلم إيرادات بلغت 647 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر عام 2017.





الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ زاك سنايدر، وﺗﺄﻟيف الثنائى كريس تيريو وبيل فيجنر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، بين أفليك، جال جادوت، هنرى كافيل، جايسون مومو، راى فيشر، إيزرا ميلر.







