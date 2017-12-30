مورينيو يعترف: المنافسة على لقب البريميرليج صعبة بسبب جوارديولا

أكد جوزيه ‏مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يحظى بدعم النادي ويتّضح ذلك في تقديم النادي له عقدًا يمتد لثلاثة أعوام.

وأضاف مورينيو خلال تصريحات صحفية: "في وقت يعلم فيه الجميع أن المهمة ليست سهلة. ويظهر دعم النادي أيضًا في حجم الاستثمار الكبير الذي قمنا به".

وأكمل: "دفع النادي الكثير من المال. لا تكمن المشكلة في الأموال التي ندفعها وإنما في الأموال التي تدفعها الأندية الأخرى. تجد أندية أخرى بتشكيلة أفضل وخيارات أكبر ويمرون بمرحلة استقرار ولكنهم يستمرون بالدفع. تلك هي المشكلة".

وتابع: "‏لا اعتقد أننا سنُجري تعاقدات في يناير، والمنافسة علي لقب الدوري صعبة لأن جورديولا ينفق بلا حدود، وأريد أن لا يتحدث كلوب مرة أخري لقد أجلب مدافع ب 75 مليون يورو".