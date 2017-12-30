بعد 15 يوما من عرضه.. "وقفة ناصية زمان" لا يزال يتصدر يوتيوب (فيديو)





بعد مضي 15 يومًا على عرضه لا يزال كليب "وقفة ناصية زمان" للفنان أحمد مك يتصدر قائمة الأكثر رواجًا على موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، منذ طرحه للمشاهدة الاستماع في 14 ديسمبر الجاري، أي منذ نحو أسبوعين.





"وقفة ناصية زمان" شاركت في غنائها هدى السنباطي، وهي من كلمات أحمد مكي، ألحان وتوزيع أدم الشريف، هندسة صوتية طاهر صالح، والكليب من إخراج أحمد مكي، وظهر به شخصيات حقيقية من أهالي منطقته في "الطالبية".







