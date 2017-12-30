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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدور الثاني من الليجا الإسبانية

السبت 30/ديسمبر/2017 - 01:29 ص
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدور الثاني من الليجا الإسبانية
رونالدو وميسي
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أحمد عصام
 

أعلنت صحيفة سبورت الكتالونية التي من المعروف عنها أنها تنتمي لنادي برشلونة الإسباني عن موعد مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدور الثاني لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

 

وأشارت الصحيفة الكتالونية أن كلاسيكو الأرض سيقام بين الفريقين يوم 6 مايو 2018، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب الكامب نو معقل فريق البارسا، ضمن مواجهات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإسباني.

 

الجدير بالذكر أن الفريق الكتالوني نجح في الفوز علي نظيره المدريدي منذ أيام بثلاثية نظيفة علي ملعب السنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الدور الأول من الليجا.

 

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 31 نقطة، ويمتلك في رصيده مواجهة مؤجلة، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

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