إلهام شاهين: أنا أهلاوية وناوية أسافر روسيا علشان أشجع منتخبنا





كشفت الفنانة إلهام شاهين، النقاب عن انتمائها للنادي الأهلي، مشيرة إلى نيتها السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني في مونديال 2018.









ولفتت خلال لقائها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، على فضائية "cbc"، إلى أنها درست اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكانت تتمنى تعلم اللغة الروسية، لحبها لروسيا بحد وصفها.



