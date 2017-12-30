الدوري الإيطالي.. نابولي يهزم كروتوني ويتوج بطلا للشتاء

منح هدف سجله ماريك هامشيك كبير هدافي نابولي في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم الفوز لفريقه على كروتوني 1-صفر يوم الجمعة وهو ما ضمن للفائز إنهاء الدور الأول للبطولة هذا الموسم وهو في صدارة الترتيب.

ويملك نابولي 48 نقطة عقب 19 مباراة من أصل 38 هذا الموسم متفوقا بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب الذي سيحل ضيفا على فيرونا يوم السبت. ويشمل هذا السجل 15 انتصارا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.

وسيطر نابولي على الكرة وصنع المزيد من الفرص لكنه تصدى لفرصتين خطيرتين في الشوط الثاني أمام الفريق الذي يدربه والتر زينجا الحارس السابق لمنتخب ايطاليا.

وضع هامشيك فريقه نابولي في المقدمة في الدقيقة 17 بعد هجمة سريعة ومثالية تبادل فيها الكرة مع زميله الآن ليخترق دفاع كروتوني قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة للحارس اليكس كورداز.

وهذا هو الهدف رقم 117 للاعب الوسط السلوفاكي مع النادي وهو ما يزيد بواقع هدفين عن الرقم القياسي السابق المسجل باسم دييجو مارادونا.

وسدد لورينزو إنسيني الكرة ليبعدها اليكس كورداز قبل أن يسدد دريس ميرتنز ركلة حرة فوق العارضة في بقية هجمات الضيوف خلال الشوط الأول.

وظل كروتوني، الذي سجل الموسم الماضي واحدة من انجح محاولات الإفلات من الهبوط في تاريخ دوري الدرجة الأولى الايطالي، في منطقة الهبوط محتلا المركز 18 برصيد 15 نقطة.