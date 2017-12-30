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"إرهابي" يكشف كيف تغيرت استراتيجية الإخوان بعد فض رابعة

السبت 30/ديسمبر/2017 - 01:44 ص
إرهابي يكشف كيف تغيرت استراتيجية الإخوان بعد فض رابعة
محمد حسين سيد أحد العناصر الإرهابية
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داليا الحسين
 
كشف محمد حسين سيد، أحد العناصر الإرهابية، عن أن جماعة الإخوان غيرت استراتيجيتها عقب فض اعتصام رابعة من خلال إنشاء مجموعات للقيام بعمليات نوعية الهدف منها تخريب منشآت الدولة مثل أبراج الكهرباء ومكاتب البريد وشركات أجنبية لإضعاف الدولة اقتصاديا، فضلًا عن اغتيالات أفراد من الجيش والشرطة والقضاء والإعلام.

وأوضح "سيد"، خلال حواره عبر فضائية "دي إم سي"، أن الجماعة أعدت مجموعة تسمى بـ"العقاب الثوري"، للانتقام من الدولة، مشيرا إلى أنه شارك بنفسه في تلك العمليات.

وأضاف: "قمنا بزرع عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة بهتيم، وعبوة بقرب برج اتصالات، وأطلقنا أعيرة نارية على عربات تابعة للأمن المركزي"، متابعًا: "كنت أعتقد بدافع عن الدين والناس اللى في المعتقلات".
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