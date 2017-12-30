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ميريام فارس تنشر صورتها برفقة زين الدين زيدان.. والجمهور: "يا بنت المحظوظة"

السبت 30/ديسمبر/2017 - 12:45 ص
ميريام فارس تنشر صورتها برفقة زين الدين زيدان.. والجمهور: يا بنت المحظوظة
ميريام فارس
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الفجر الفني
 


شاركت المطربة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها برفقة زين الدين زيدان  المدير الفنى لفريق ريـال مدريد الإسباني. 

وانهالت تعليقات متابعي المطربة، الذين عبروا عن سعادتهم الشديدة بمشاركة نجمتهم المفضلة للصورة التي بدت خلالها فرحة لإلتقاط الصورة مع زيدان، فيما علق أحد جمهورها قائلًا لها: " يا بنت المحظوظة".  

@zidane #myriamindubai #globesoccerawards #dubai

A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on

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