ميريام فارس تنشر صورتها برفقة زين الدين زيدان.. والجمهور: "يا بنت المحظوظة"





وانهالت تعليقات متابعي المطربة، الذين عبروا عن سعادتهم الشديدة بمشاركة نجمتهم المفضلة للصورة التي بدت خلالها فرحة لإلتقاط الصورة مع زيدان، فيما علق أحد جمهورها قائلًا لها: " يا بنت المحظوظة".