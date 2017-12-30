مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2017 والقنوات الناقلة والمعلقين.. وتوقيت مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد
السبت 30/ديسمبر/2017 - 12:49 ص
الفجر الرياضي
تقام اليوم السبت، العديد من المباريات المحلية والعالمية، ويستعرض "الفجر الرياضي" هذه المواجهات ومواعيدها ومعلقي هذه المباريات، بالإضافة إلى القنوات الناقلة وبث اللقاءات عبر يلا شوت.
ونستعرض
تلك المباريات على النحو التالي بتوقيت المملكة العربية السعودية:
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