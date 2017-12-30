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مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يرحل عن ريال مدريد

السبت 30/ديسمبر/2017 - 12:39 ص
مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يرحل عن ريال مدريد
رونالدو
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الفجر الرياضي
 

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، الرحيل عن فريقه الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة رونالدو في الرحيل عن الملكي في الصيف المقبل، بعدما طالب بتحديد ثمنه من أجل إبلاغ ناديي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

 

وقالت الصحيفة إن رونالدو مستاء من الطريقة التي يتعامل بها داخل ريال مدريد، خاصة أن عقده أقل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

 

 

 

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