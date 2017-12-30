إلهام شاهين: هذه الفنانة أغير منها لهذا السبب
السبت 30/ديسمبر/2017 - 12:36 ص
مريم الشريف
كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن غيرتها الشديدة من الفنانة العالمية إليزابيت تايلور، بعدما قدمت شخصية كليوباترا في هوليوود، مشيرة إلى أنها لأول مرة تشعر بغيرة من فنانة.
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "لايف من الدوبلكس" على قناة "CBC" قائلة: "انزعجت لأن شخصية فرعونية تقوم بتقديمها هوليوود، أما نحن فى مصر لم نقدم هذه الشخصية التي تعتبر تاريخ بلدنا".
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