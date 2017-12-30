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إرهابي يروي تفاصيل انضمامه للإخوان: "كنت فاكرها إصلاحية" (فيديو)

السبت 30/ديسمبر/2017 - 01:12 ص
إرهابي يروي تفاصيل انضمامه للإخوان: كنت فاكرها إصلاحية (فيديو)
محمد حسين سيد أحد العناصر الإرهابية
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داليا الحسين
 
روى محمد حسين سيد، أحد العناصر الإرهابية، تفاصيل انضمامه للتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه يبلغ من العمر 23 عاما.

وأضاف "سيد"، خلال حواره عبر فضائية "دي إم سي"، أنه انضم لجماعة الإخوان عن طريق "الكتاب"، وأحد شيوخه هو من طلب منه الانضمام وكان عمره 11 عاما.

وأشار إلى أن يوم 28 يناير 2011 جاءت تكليفات لعناصر الجماعة بالنزول بكثافة في الشوارع، منوها بأن نظرته إلى التنظيم كانت تتمثل في اعتبارها "جماعة إصلاحية"، تريد تطبيق الشريعة.

وأضاف أنه انضم للجنة الشباب بحزب الإخوان، وكانت له عدة نشاطات داخله كالقوافل الخيرية والطبية، لافتا إلى أنه كان يعتقد أنها جماعة الإخوان عادلة ولا يظلمون أحدًا.

وأكمل: "لست منزعجا من وصف الإخوان بالإرهابيين".

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