بث مباشر.. الحلقة 101 من أرطغرل الجزء الرابع على قناة trt التركية الآن مدبلج ومترجم للعربية
السبت 30/ديسمبر/2017 - 12:27 ص
الفجر الفني
عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.
ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع.
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