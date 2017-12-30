حصريا تردد قناتي دعوة ووطن الناقلتين لمسلسل أرطغرل الجزء الرابع مترجم للعربية.. محدث منذ قليل
السبت 30/ديسمبر/2017 - 12:24 ص
الفجر الفني
يقدم "الفجر الفني" للقراء، ترددات قناة TRT، الناقلة للمسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل.
عاد مسلسل إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.
ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع.
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