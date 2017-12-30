تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل أرطغرل الجزء الرابع
السبت 30/ديسمبر/2017 - 12:22 ص
الفجر الفني
يقدم "الفجر الفني" للقراء، ترددات قناة TRT، ودعوة ووطن الناقلين للمسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل.
عاد مسلسل إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.
ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع.
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