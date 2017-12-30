عالم أزهري: الإرهابيون يستقون ثقافتهم من المخابرات الأجنبية

قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر، تعقيبًا على الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا بحلوان، إن الإرهابيين يستقون ثقافتهم من المخابرات الأجنبية، لافتًا إلى أن الإخوان عند نشأتها لم تنشأ في الأزهر، ومؤسسها حسن البنا، عائلته مجهولة النسب.



وأضاف "ترك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة" عبر فضائية "العاصمة"، أن تأسيس الجماعات كان يهدف لاستخدام الدين بطريقة معينة لإسقاط الدين والوطن، والإرهابي لا يستقي فكره الديني أو ثقافته من الأزهر، وإنما يستقيها من الجماعة، منوهًا إلى أن الجماعة تقوم بما يسمى بخلع اجتماعي للشباب المنضمين لها، وتقوم بتوفير كافة الأنشطة التى يحتاجها لعمل عزلة اجتماعية له عن المجتمع.