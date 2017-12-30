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خالد عبدالغفار: "التعليم عن بعد" سيكون بديلا لـ"المفتوح"

السبت 30/ديسمبر/2017 - 12:56 ص
خالد عبدالغفار: التعليم عن بعد سيكون بديلا لـالمفتوح
الدكتور خالد عبدالغفار
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كساب أحمد علي
 
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه قام بتقييم تجربة التعليم المفتوح وفقَا للجنة متخصصة، وتم تقييم هذا النوع من التعليم بأنه لا يرتقي لما هو مأمول، لذلك تم وقف التعليم المفتوح.

وتابع "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "كلام تاني"، المذاع على فضائية "دريم"، أن اللجنة اقترحت التعليم عن بعد أو التعليم المدمج كبديل للتعليم المفتوح من خلال متابعة المحاضرات إلكترونيًا في 25% من الوقت الأساسي في التعليم العادي.

وأشار إلى أن التعليم عن بعد لا يوازي التعليم المفتوح الذي كان يحصل على شهادة جامعية، لافتًا إلى أن التعليم عن بعد يحصل فيه الطالب على دبلوم مهني.
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