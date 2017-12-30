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بعد استقبالها مصابي الكنيسة.. نائب يشكو من تردي أوضاع مستشفى حلوان العام

السبت 30/ديسمبر/2017 - 01:57 ص
بعد استقبالها مصابي الكنيسة.. نائب يشكو من تردي أوضاع مستشفى حلوان العام
النائب رضا البلتاجي
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داليا الحسين
 
أعرب النائب رضا البلتاجي، عضو بمجلس النواب عن دائرة حلوان، عن استيائه من تردي أوضاع مستشفى حلوان العام، مشيرا إلى أن أطباء المستشفى تعاموا مع المصابين بحادث كنيسة مارمينا بحلوان في ظل ضعف الإمكانيات، معلقا: "الأطباء بيقاتلوا لإنقاذ المصابين".

وأوضح "البلتاجي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن منطقة حلوان تفتقد وجود مستشفى تستطيع التعامل مع الحادث، منوها بأن مستشفى حلوان العام تخدم 4 ملايين مواطن وتحتاج 400 مليون جنيه للتطوير.

وتابع: "حلوان تعاني من التلوث الهوائي والغذائي"، كاشفا أن 18 ألف فدان جنوب حلوان يروي بمياه صرف صحي، ووزيري الزراعة والري على علم بهذا الأمر.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الإرهاب لا يستهدف المسيحيين ولكن يستهدف مصر.
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