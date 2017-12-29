الشهاوي: الأجهزة الأمنية أحبطت تحويل هجوم "مارمينا" لمجزرة بشرية



وأضاف "الشهاوي"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن منفذي هجوم كنيسة مارمينا كان يريدون تحقيق مجزرة بشرية، ولكن يقظة الأجهزة الأمنية، وأفراد الداخلية أضاعت عليهم الفرصة.



قال اللواء محمد الشهاوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن التنظيمات الإرهابية في مرحلة بداية النهاية، وتلفظ أنفاسها الأخيرة.