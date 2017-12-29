"سك العملة": أصدرنا عملات فضية فئات الـ (100،50،10) جنيه

أعلن المهندس عبد الرؤوف الأحمدى رئيس مصلحة سك العملة، عن إنتاج المصلحة ميداليات وشارات ودروع التكريم لبطولة العالم للكرة الطائرة، وعملات تذكارية فئة 100 جنيه و10 جنيهات ولأول مره فئة 50 جنيه فضة خلال مشاركتها فى احتفالات القاهرة الخديوية وهو ما لاقى إقبالا واهتماما فاق كل التوقعات من هواة العملة وحققت المصلحة حجما كبيرا من المبيعات سواء من العملة أو التشغيلات الموجودة مثل ميدالية الشعراوى وميداليات قناة السويس وغيرها من التشغيلات.

وأضاف الأحمدى، فى تقرير تلقاه عمرو الجارحى وزير المالية عن أداء مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية خلال عام 2017 ورؤيتها المستقبلية لعام 2018، أن المصلحة تقوم حاليا بإنتاج العلب الخاصة بالميداليات والدروع حيث تم إنشاء خط تصنيع علب الهدايا بدلا من تصنيعها من خارج المصلحة.

وأشار الأحمدى، إلى أن هناك اهتمام بإعادة إحياء متحف المصلحة، حيث تم تعيين متخصصين من خريجى كلية الآثار لهذا الغرض، وتم بالفعل تشكيل لجنة لتجهيز المتحف وتطويره وتأمين المكان وتزويده بكاميرات مراقبة وشاشات عرض حديثة وإعادة تجديد فتارين العرض وأساليب الإنارة ومن المقرر افتتاحه خلال عام 2018.

وقال الأحمدى، إن المتحف يضم مجموعة نادرة من العملات والميداليات منذ العهد الملكى حتى العصر الحالى ومجموعة ميداليات أثرية خاصة بعهد محمد على وأحفاده كما يضم مجموعة متميزة من الدروع والأوسمة والنياشين من إنتاج المصلحة الحالى، وتم تجهيز فيلم لعرض منتجات المصلحة والتعريف بها للعرض على شاشات العرض الموجودة داخل المتحف.

وشاركت مصلحة سك العملة بمعرض صناع مصر حيث لاقى إنتاجها اهتمام بالغ من رواد المعرض الذين أشادوا بجودة الإنتاج وروعة التصاميم المعروضة، واشتركت المصلحة أيضا بمعرض صنع بفخر فى مصر الذى أقيم بجامعة عين شمس وحظيت منتجات المصلحة باهتمام بالغ من رئيس الجامعة والوفود المشاركة.

وكذلك انتجت المصلحة الميداليات والدروع الخاصة باحتفالية وزارة الرى والموارد المائية بافتتاح قناطر أسيوط الجديدة المقرر إقامتها بداية العام القادم، وكذلك إنشاء خط إنتاج مستمر لمجموعة السيد المسيح التى حظت باهتمام مبهر من جميع الأوساط خاصة بعد اعلان بابا الفاتيكان افتتاح مسار العائلة المقدسة فى مصر.

وأشار الأحمدى، إلى أنه تم تكليف إدارة التصميم لإصدار عدة مجموعات تذكارية أخرى مماثلة لمجموعة السيد المسيح هدفها تأصيل الحضارة المصرية عبر مختلف العصور من خلال توقيع أول بروتوكول رسمى بين المصلحة وكلية الآثار جامعة القاهره لمراجعة جميع معلومات وبيانات المجموعات التاريخية المقرر انتاجها الفترة المقبلة وتشكيل فريق عمل لإعداد أول مجموعة فرعونية بعنوان كنوز مصر الفرعونية "الدولة القديمة" من المقرر انتاجها فى الفترة القادمة.

كما تعاقدت مصلحة سك العملة مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج دروع وهدايا الهيئة بالمصلحة، وجارى الآن الإعداد لإنتاج احتياجات الكليات العسكرية من دروع وشارات وميداليات تذكارية يتم توزيعها على الدفعات فى حفلات التخرج.

وفى إطار جهود المصلحة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، أعلن الأحمدى، أنه تم شراء ماكينة حلية لتتم جميع مراحل التصنيع داخل المصلحة بعد ما كانت هذه المرحلة تتم فى ورش متخصصة بالإضافة إلى استلام وتركيب وتشغيل ماكينة الحفر بالشرارة.

وتقوم المصلحة كل عام بتصنيع درع عيد العمال باستخدام أحدث الماكينات ولأول مرة فى هذا العام يتم تصميم علبة متحفية للدرع بتصميم مبتكر، كما تقوم المصلحة بإنتاج قلادة النيل والتى تهدى إلى الملوك والرؤساء وحائزى الجوائز العالمية مثل جائزة نوبل.

كما تنتج المصلحة بصفة مستمرة ميدالية مجلس النواب وميداليات جوائز الدولة التقديرية وتشغيلات رئاسة الجمهورية من أوسمة ونياشين وأنواط يتم صناعتها من أنواع متعددة من المعادن.

وأضاف رئيس مصلحة سك العملة، أنه تم تصميم ختم جديد للأزهر حيث يجرى حاليا تغيير جميع أختام الأزهر والمعاهد التعليمية التابعة له فى جميع محافظات الجمهورية وتقدر بالآلف الأختام التى ترد إلى المصلحة على دفعات.

كما قامت المصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطب البيطرى بتصميم نظام جديد لأختام المجازر يعتمد على الرموز المتعددة المتغيرة يوميا ويتم الإنتاج الكمى حاليا لتغير نظام أختام المجازر على مستوى جميع محافظات الجمهورية إلى جانب تصنيع عصا استانلس لزوم أختام اللحوم الخاصة بالمجازر بدل من الشراء من السوق المحلى وأيضا تم الانتهاء من تصنيع عدد 30 ألف قرص ألومنيوم لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ولفت شريف حازم مستشار وزير المالية، إلى استمرار التنسيق مع عمرو الجارحى وزير المالية ومحمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة للعمل على محورين الأول داخلى باستمرار تطوير المصلحة وخطوط الإنتاج للعمل على تحقيق حاجة الأسواق من العملات المساعدة المتداولة، وكذلك العملات التذكارية والمحور الثانى خارجى وذلك بدراسة كيفية الاستفادة من الامكانيات الفنية فى سك العملات وإنتاج لوحات السيارات للدول المجاورة التى أبدت اهتمامها بالتعاون معنا.