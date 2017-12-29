ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزيرة الهجرة تطمئن على المصرية المصابة بالسرطان في الإمارات

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:43 م
وزيرة الهجرة تطمئن على المصرية المصابة بالسرطان في الإمارات
السفيرة نبيلة مكرم - أرشيفية
طباعة
أحمد الليموني
 

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنة المصرية أمل حسن رمضان، التي تعالج بمستشفى الإمارت العربية المتحدة.

كانت أمل، قد كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أنها ستجري عملية جراحية في الشارقة، وأنها تتمنى أن تدفن في مصر حال وفاتها بالعملية، وقالت للمصريين أنا بحبكم وربنا يعلم".

واطمأنت وزيرة الهجرة، على مراحل علاجها في مستشفى القاسمي بالشارقة، حيث أنها مصابة بالسرطان، وأكدت لها مساندتها في القضية التي تخص ديونها، حيث أن المواطنة عليها مبالغ مالية تمنعها من مغادرة الامارات قبل  حل أزمة الديون وإنهاء القضايا المعلقة.

ومن جهتها تقدمت السيدة المصرية بالشكر للوزيرة، وأوضحت أنها على وشك دخول غرفة العمليات لتركيب دعامة للكلى، وأكدت لها وزيرة الهجرة أنها ستعاود الاطمئنان عليها عقب انتهاء الجراحة.

وقالت أمل، إنها فوجئت بالرعاية الرسمية والشعبية حيث يتوافد على زيارتها بالمستشفى المصريين والمصريات من كافة بقاع الإمارات حتى موعد انتهاء الزيارة، فيما قالت وزيرة الهجرة، إن هذا الشعور ليس غريبا على المصريين الذين يتحدون عند الشدائد، موجهة أسمى آيات الشكر للمصريين بدولة الإمارات، متنمية للمواطنة المصرية سرعة الشفاء، مؤكدة أنها لن تتركها، وأنها ستنظر في تفاصيل القضايا وستبحث الحلول القانونية لها.

المزيد عن: وزيرة الهجرة نبيلة مكرم المصرية المصابة بالسرطان الشفاء العاجل الإمارات أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الاتحاد السكندري
0
x
15:00
0
مصر المقاصة
الأهلي
-
x
18:00
-
بتروجت
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
0
x
14:20
0
الفيحاء
النصر
-
x
18:50
-
الأهلي
كأس الجزائر 2017
مولودية شباب العلمة
0
x
15:30
0
نادي بارادو
جمعية عين مليلة
0
x
15:30
0
شباب أهلي برج بوعريريج
شباب عين تيموشنت
0
x
15:30
0
اتحاد البليدة
نجم القليعة
0
x
15:30
0
مولودية بجاية
دفاع تاجنانت
0
x
15:30
0
شباب العامرية
نجم البسباس
0
x
15:30
0
الإتحاد الرياضي السوفي
نادي شباب بوجلبانة
0
x
15:30
0
شباب الدار البيضاء
إتحاد الجزائر
-
x
16:00
-
أمل الفيرم‎
وفاق رياضي سطيف
-
x
16:00
-
مشعل حاسي مسعود
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
خليجي 23 - الكويت 2017
قطر
-
x
17:30
-
البحرين
العراق
-
x
17:30
-
اليمن
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
21:45
-
نابولي
كأس دوري البرتغال
سبورتينج براجا
-
x
18:00
-
بورتيمونينسي
بيلينينسيش
-
x
21:15
-
سبورتينج لشبونة
فيتوريا سيتوبال
-
x
23:15
-
بنفيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/29/2017 2:52:15 PM