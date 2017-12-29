وزيرة الهجرة تطمئن على المصرية المصابة بالسرطان في الإمارات





تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنة المصرية أمل حسن رمضان، التي تعالج بمستشفى الإمارت العربية المتحدة.





كانت أمل، قد كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أنها ستجري عملية جراحية في الشارقة، وأنها تتمنى أن تدفن في مصر حال وفاتها بالعملية، وقالت للمصريين أنا بحبكم وربنا يعلم".





واطمأنت وزيرة الهجرة، على مراحل علاجها في مستشفى القاسمي بالشارقة، حيث أنها مصابة بالسرطان، وأكدت لها مساندتها في القضية التي تخص ديونها، حيث أن المواطنة عليها مبالغ مالية تمنعها من مغادرة الامارات قبل حل أزمة الديون وإنهاء القضايا المعلقة.





ومن جهتها تقدمت السيدة المصرية بالشكر للوزيرة، وأوضحت أنها على وشك دخول غرفة العمليات لتركيب دعامة للكلى، وأكدت لها وزيرة الهجرة أنها ستعاود الاطمئنان عليها عقب انتهاء الجراحة.





وقالت أمل، إنها فوجئت بالرعاية الرسمية والشعبية حيث يتوافد على زيارتها بالمستشفى المصريين والمصريات من كافة بقاع الإمارات حتى موعد انتهاء الزيارة، فيما قالت وزيرة الهجرة، إن هذا الشعور ليس غريبا على المصريين الذين يتحدون عند الشدائد، موجهة أسمى آيات الشكر للمصريين بدولة الإمارات، متنمية للمواطنة المصرية سرعة الشفاء، مؤكدة أنها لن تتركها، وأنها ستنظر في تفاصيل القضايا وستبحث الحلول القانونية لها.



