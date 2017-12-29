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مصادر طبية: استشهاد 12 إثر هجوم مسلح على كنيسة مارمينا

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:41 م
مصادر طبية: استشهاد 12 إثر هجوم مسلح على كنيسة مارمينا
وزارة الصحة - ارشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 


أكدت مصادر طبية، استشهاد 12 أشخاص، وإصابة 8، إثر هجوم مسلح من مجهولين على كنيسة في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، ظهر اليوم الجمعة.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، استشهاد 10 فقط، وإصابة 5 تم نقلهم إلى المستشفيات بؤاسطة 10 سيارات إسثاف مجهزة.

وكلف وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، مستشاره للرعايات، االمشرف على هيئة الإسعاف، الدكتور شريف وديع، بتفقد أحوال المصابين بالمستشفيات، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

المزيد عن: وزارة الصحة مصر كنيسة مارمينا احمد عماد راضي أخبار مصر
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