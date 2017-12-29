ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الكرملين: العلاقة بين موسكو وواشنطن في 2017 محبطة للغاية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:38 م
الكرملين: العلاقة بين موسكو وواشنطن في 2017 محبطة للغاية
طباعة
الفجر
 
قال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن حالة العلاقات الروسية الأمريكية الحالية، تعد أكبر خيبة أمل في العام الجاري.

وأكد بيسكوف في حديثه أمام الصحفيين، اليوم الجمعة، أن روسيا تسعى لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية. حسب ما جاء بـ"روسيا اليوم"

وأضاف: "تعرفون سعينا الذي أعلنه الرئيس أكثر من مرة. نسعى للعلاقات الطيبة والمفيدة للجميع وعلى أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة مع جميع الدول، وبالدرجة الأولى مع الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة".

كما صرح أن موقف واشنطن من موسكو يثير أسفا في روسيا. وعبر عن حيرته من التحقيق الأمريكي في "الملف الروسي"، مشيرا إلى أنه يلحق ضررا بالعلاقات الثنائية.

وقال بيسكوف: "لقد طرحنا رأينا مرارا بشأن هذه الهيستيريا المعادية لروسيا، والتي يجري تضخيمها وتأجيجها ودعمها ... في الولايات المتحدة. ما زلنا نستغرب استمرار الجميع بالتحقيقات وهذا بالطبع شأن داخلي للولايات المتحدة، لكن في تلك الحالة، هذا يلحق الضرر بعلاقاتنا الثنائية ونحن نأسف لذلك".

هذا وعبر عن خيبته من تنفيذ اتفاقات مينسك وقال: "طبعا لا يمكنني إلا التعبير عن أسفي من أن اتفاقات مينسك لا تزال معلقة. ولم ننجح في التحرك إلى الأمام في تنفيذها. تعرفون موقفنا من أسباب الانزلاق في تنفيذ اتفاقات مينسك ومن المسؤول عن ذلك ومن لا يرغب فيه".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الاتحاد السكندري
0
x
15:00
0
مصر المقاصة
الأهلي
-
x
18:00
-
بتروجت
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
0
x
14:20
0
الفيحاء
النصر
-
x
18:50
-
الأهلي
كأس الجزائر 2017
مولودية شباب العلمة
0
x
15:30
0
نادي بارادو
جمعية عين مليلة
0
x
15:30
0
شباب أهلي برج بوعريريج
شباب عين تيموشنت
0
x
15:30
0
اتحاد البليدة
نجم القليعة
0
x
15:30
0
مولودية بجاية
دفاع تاجنانت
0
x
15:30
0
شباب العامرية
نجم البسباس
0
x
15:30
0
الإتحاد الرياضي السوفي
نادي شباب بوجلبانة
0
x
15:30
0
شباب الدار البيضاء
إتحاد الجزائر
-
x
16:00
-
أمل الفيرم‎
وفاق رياضي سطيف
-
x
16:00
-
مشعل حاسي مسعود
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
خليجي 23 - الكويت 2017
قطر
-
x
17:30
-
البحرين
العراق
-
x
17:30
-
اليمن
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
21:45
-
نابولي
كأس دوري البرتغال
سبورتينج براجا
-
x
18:00
-
بورتيمونينسي
بيلينينسيش
-
x
21:15
-
سبورتينج لشبونة
فيتوريا سيتوبال
-
x
23:15
-
بنفيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/29/2017 2:52:15 PM