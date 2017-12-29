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محافظ المنوفية يحيل مسؤول الحيازات الزراعية بالجمعية التعاونية بالبتانون للنيابة العامة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:38 م
محافظ المنوفية يحيل مسؤول الحيازات الزراعية بالجمعية التعاونية بالبتانون للنيابة العامة
محافظ المنوفية - صورة أرشيفية
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أحمد الباهى
 
أحال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، مسؤول الحيازات الزراعية بالجمعية التعاونية بناحية البتانون مركز شبين الكوم للنيابة العامة، لقيامه بارتكاب مخالفات تشكل عبثًا خطيرًا بالملكيات الخاصة وتمكين أحد المواطنين من الحصول علي الملكيات الخاصة للغير، وأن يضع الوظيفة العامة مقابل مساومات رخيصة واصطناعه محررات مزورة ممهورة بتوقيع موظفين عموميين ومبصومة بخاتم الجمعية الزراعية وإستخدامها في الأغراض التي زورت من أجلها، ويأتي هذا في إطار محاربة الفساد بالتنسيق بين محافظة المنوفية وأجهزة الرقابة الإدارية.

وأفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية، باستغلال المسؤول عن الحيازات الزراعية وظيفته وارتكاب مخالفات يستوجب علي إثرها إحالته للنيابة العامة، حيث أفادت التحقيقات قيام مسئول الحيازات الزراعية بالجمعية التعاونية بمخالفة المادة رقم {18} من التعليمات التنفيذية لدورة الحصر الحيازي 2013/2016 الخاصة بوزارة الزراعة وكذا قيامه بالاتفاق مع أحد المواطنين علي نقل الحيازة الزراعية المملوكة لوالده عقب وفاته واستخراج حيازة زراعية جديدة لهذا المواطن دون أى مستندات ملكية أو إعلام وراثة بغية انتقال ملكية الأرض الزراعية لنفسه وحرمان الورثة الشرعية منها نظير حصول مسئول الحيازات الزراعية علي مبالغ مالية وهدايا عينية منه.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية، على ضرورة مكافحة الفساد الإداري بكافة صوره والضرب بيد من حديد علي أيدي الفاسدين وكل من تسول له نفسه العبث بحقوق المواطنين.
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