عاجل.. ننشر أسماء شهداء هجوم "كنيسة حلوان"

هاجم إرهابيون صباح اليوم الجمعة، كنيسة مارمينا العجايبي في حلوان، وتعاملت قوات الأمن مع الإرهابيين، وتمكنت من تصفية إرهابي شارك في الهجوم الذي أسفر عن استشهاد شرطي وعدد من المواطنين.





وأسف الحادث عن عدد من الشهداء، وهم:

1- عماد عبد الشهيد 45 سنة

2- صفاء عبد الشهيد 43 سنة

3- وديع القمص مرقس 65 سنة

4- ايفلين شكر الله 52 سنة

5- وجيه اسحق 90 سنة

6- رضا عبد الرحمن 45 سنة من القوة الأمنية





كما تعرض محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه شخص مسيحي، لاعتداء آخر ما أدى إلى استشهاد شخصين (أبناء أصحاب المحل) وهما:

1- روماني شاكر

2- عاطف شاكر



