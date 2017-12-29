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تردد قناة الأهلي الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد على النايل سات

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:30 م
تردد قناة الأهلي الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد على النايل سات
الأهلي وأتلتيكو
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الفجر الرياضي
 
تنقل قناة النادي الأهلي الرسمية مباراة الفريق الودية  أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في الساعة الثامنة مساء غد.

نتعرف الآن على التردد المجاني لقناة الأهلي المصري، وذلك على النايل سات التي انطلقت في عام 2008 بالتعاون مع شبكة تليفزيون العرب، والقناة تستعرض أخبار المارد الأحمر، وكل التفاصيل الخاصة باللاعبين، كما تنقل أخبار الانتقالات الخاصة بلاعبي النادي الأهلي، وتتابع تحركات الدوري المصري وكأس مصر وغيره من البطولات الهامة

تردد قناة الأهلي على النايل سات

التردد 12341، 12342 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ ¾

الجدير بالذكر أن قناة الأهلي المصري تنقل مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 30-12-2017، وهي مباراة ودية من أجل السلام، وقد لعب الأهلي مع الكبار من قبل، وإلتقي مع نادي برشلونة وريال مدريد الأسباني، اضبط التردد وتابع المباراة مجانًا بدون تشفير.


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