"السعودية" بطلة العالم في الرياضيات الذهنية

حقّقت المملكة بطولةَ العالم في مسابقة الرياضيات الذهنية التي اختُتمت في "جوهانسبرج" عاصمة جنوب إفريقيا، وتَقَلّد ممثلو منتخب الخوارزمي الصغير ميداليات الذهب من بين 24 دولة، ينتمي لها 300 متسابق.





وشارك الفريق السعودي بـ20 طالباً وطالبة من مختلف مدن المملكة؛ حيث تنافسوا مع آخرين من: (أمريكا، وروسيا، وكندا، والصين، والهند، وماليزيا، وكذلك بعض الدول العربية). وفق صحيفة "سبق"





وضمّت المسابقة المشاركين في مجموعات بحسب الفئات العمرية للمتسابقين ومستوياتهم.





وتنشر "سبق" أسماء الأبطال، وهم في المستوى: "B"





1- أحمد حكمت





2- فيصل سريع





3- تركي الشاعري





4- محمد نور





5- أنمار الغانمي





وفيما يلي أسماء الأبطال في مستوى "C":





1- يوسف قصيباتي





2- نرجس الثنيان





3- ماريا علوي الصناع





4- مريم آل ثنيان





5- نادر الشهري





6- حاتم الأحمري





7- علي الجارودي





وفيما يتعلق بالأبطال في مستوى "D"، كان البطل هو محمد الشنبري.





وفيما يلي أسماء الحاصلين على المركز الأول





1- علي منير الصفار "C"





2- زياد باحسن "D"





3- ماجد بن عبدالله الطويرقي "D"





4- بتول زكي الشاخوري "D"





5- علي عبدالله الرمضان "D"





والحاصلون على المركز الثاني:





1- طيف أحمد الحدمي "C"





2- زينب أمين أبو الرحى "C"





من جهته، قال المهندس أحمد عبدالجواد رضا عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للرياضيات الذهنية والعداد الصيني PAMA ورئيس الفريق السعودي: هذا الإنجاز هو أقل ما نقدمه لهذا الوطن العظيم وحكومته، وما حققه هؤلاء الأبطال هو نتاج عام كامل من التدريب والإعداد لمواجهة نخبة من نوابغ وموهوبي العالم في مجال الرياضيات الذهنية.







