مصطفى حمزة: التنظيمات الإرهابية تريد توصيل رسالة إلى المسيحيين

قال الدكتور مصطفى حمزة، محلل سياسي، إن الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان حادث جبان، مؤكدًا أن الإرهاب لا يفرق بين مسلم وقبطي، فالجميع لدى التنظيمات الإرهابية كفار ومرتدون.





وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الإرهاب يتحدى الإسلام والمسيحية، ولا يعرف دين ولا وطن، ويلعب بورقة الفتنة الطائفية، مؤكدا أن الإرهاب لن يطول في مصر.



