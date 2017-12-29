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خبير عسكري: الإرهابيون الذين حاولوا استهداف قاعدة حميميم دربتهم أمريكا

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:28 م
خبير عسكري: الإرهابيون الذين حاولوا استهداف قاعدة حميميم دربتهم أمريكا
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وكالات
 
رجح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، أن تكون الصواريخ، التي استخدمها مسلحون في الإغارة على قاعدة حميميم السورية، اشترتها السعودية من بلغاريا أو أوكرانيا وسلمتها للمسلحين.

كما رجح الخبير العسكري الروسي أن يكون المسلحون قد تلقوا تدريبا على هذه المنظومة الصاروخية في القاعدة الأمريكية في سوريا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد قامت منظومة "بانتسير أس 1" الروسية للدفاع الجوي باعتراض صاروخين أطلقهما مسلحون من محافظة إدلب باتجاه قاعدة حميميم الروسية، فيما سقط صاروخ آخر بالقرب من جبلة في محافظة اللاذقية.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية محاولة الإرهابيين استهداف قاعدة حميميم الروسية بسوريا استفزازا يهدف إلى إفشال عملية التسوية السورية وإعاقة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري.

ولم تستبعد المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تكون هذه العملية قد خُطط لها من قبل.

من جانبه قال نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، فرانز كلينتسيفيتش، إن الولايات المتحدة قد تكون وراء محاولة الإرهابيين استهداف قاعدة حميميم، موضحا أن هجوم الإرهابيين على "حميميم" يؤكد ما كشفت عنه وزارة الدفاع الروسية، بشأن إجراء استخدام واشنطن لمطار التنف السوري لتدريب الإرهابيين ومعظمهم من الدواعش الإرهابيين الفارين من الرقة.

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