يورجن كلوب يتحدث عن مميزات فان ديك

اعتبر الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي أن "نوعية" الهولندي فيرجيل فان دييك تبرر القيمة القياسية لصفقة انتقاله من ساوثمبتون الإنجليزي، والتي أصبح بموجبها أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.





وعزز ليفربول، رابع ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز راهنا، صفوفه الاربعاء بضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، في صفقة قدرت بـ75 مليون جنيه استرليني (100 مليون دولار اميركي)، لينضم الى صفوفه بدءا من يناير المقبل.





وانقسمت الآراء حول ما اذا كان ليفربول على حق في دفع هذا المبلغ الضخم، مقابل لاعب أراده متصدر الدوري الحالي مانشستر سيتي قبل ان يعدل عن ضمه لارتفاع ثمنه.





ورأى الظهير الدولي السابق جاري نيفيل ان فان دييك لا يستحق هذا المبلغ، وهو رأي خالفه به قلب الدفاع الدولي السابق جايمي كاراجر. الا ان كلوب أعرب عن ثقته بقدرة فان دييك على سد الثغرات التي يعاني منها دفاع الفريق الاحمر.





وعن القيمة التي سيضيفها اللاعب، قال المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الالماني لشبكة "سكاي سوبرتس"، "النوعية. لهذا استقدمناه، لهذا السبب كنا مهتمين به".





وتابع "نحن لا نحدد الاسعار، السوق تقوم بذلك. يجب ان ينسى مشجعو ليفربول قيمة الصفقة. نتحدث فقط عن اللاعب، وما الذي يمكنه ان يجلبه لنا؛ النوعية، الذهنية، الشخصية... لهذا السبب كنا سعداء جدا".





ولم يبلغ فان دييك الذي بدأ مشواره الاحترافي عام 2011 مع خرونينغن الهولندي، قمة مستواه هذا الموسم لغيابه عن مباريات كثيرة بسبب الاصابة، وفشل طلب انتقاله الى ليفربول في آب/اغسطس.





وعبر كلوب عن ارتياحه لضمان ليفربول انتقال اللاعب قبل فتح باب الانتقالات مطلع كانون الثاني/يناير، حيث سيكون بمقدوره اللعب في دربي المدينة ضد ايفرتون في الدور الثالث من كأس انكلترا في الخامس من الشهر المقبل.





وطالب مدرب ليفربول المشجعين بمنح فان دييك الوقت للتأقلم "فيرجيل لم يقدم افضل بداية نصف موسم في ساوثمبتون. كان مصابا لفترة طويلة، وكلنا نعرف ما الذي حصل الصيف الماضي"، مضيفا "هو لاعب طويل القامة، وهم يحتاجون لوقت اطول خصوصا بعد غياب لنحو تسعة أشهر.. لكن هذا لا يهم، لدينا نوعية في هذا المركز، لذا لا يجب استعجال الامور".





وختم "يحتاج للتأقلم مع طريقة لعبنا. هي لعبة مختلفة تماما، لكننا متأكدون 100% انه سيقوم بذلك".





وسعى ليفربول الى ضم فان دييك خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتقدم اللاعب بطلب بلرحيل عن ساوثمبتون، لكن الصفقة لم تتم.





وتخلى ليفربول عن اهتمامه بضم اللاعب بعد تلويح ساوثمبتون بتقديم شكوى لدى رابطة الدوري الممتاز بحقه بسبب تواصله غير القانوني مع المدافع الهولندي الذي التحق بساوثمبتون من سلتيك الاسكتلندي مقابل 13 مليون جنيه استرليني في أيلول/سبتمبر 2015، ومدد عقده لستة أعوام في أيار/مايو 2016.





وكان الرقم القياسي السابق على صعيد المدافعين مسجلا باسم كايل ووكر الذي كلف مانشستر سيتي الصيف المنصرم، 54 مليون جنيه استرليني لضمه من توتنهام.





ويأمل كلوب بأن يمنحه فان دييك بعض الطمأنينة في خط الدفاع الذي يعتبر نقطة الضعف بالنسبة لليفربول هذا الموسم، إذ اهتزت شباكه في 23 مناسبة خلال 20 مباراة في الدوري الممتاز، ما يجعل فريق "الحمر" الاسوأ دفاعا بين الأندية الستة الكبرى باستثناء أرسنال الذي تلقى 23 هدفا ايضا لكن في 19 مباراة.



