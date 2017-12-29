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مصدر أمني ينفي وقوع هجوم إرهابي على كنيسة أخرى بحلوان

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:28 م
مصدر أمني ينفي وقوع هجوم إرهابي على كنيسة أخرى بحلوان
صور ارشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 

 

نفى مصدر أمني رفيع المستوى وقوع هجوم ثان وقع على كنيسة أخرى في منطقة حلوان.

 

وكانت أنباء قد ترددت عن وقوع هجوم ثان وقع في منطقة "أطلس" بضاحية "حلوان" جنوبي القاهرة.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 8 آخرين، خلال إحباط هجوم إرهابى مسلح من مجهولين على كنيسة مارمينا بحلوان فى القاهرة.

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