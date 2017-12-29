البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإلزام إيران بوقف التدخل في شؤون اليمن

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام الايراني من انتهاك حقوق السيادة الوطنية اليمنية وتهريب الاسلحة لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وادامة الفوضى.





جاء ذلك في قرار صادر في ختام اعمال جلسة البرلمان العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني لهذا العام التي عقدت اليوم الخميس بمقر الجامعة بشأن الازمة اليمنية وتهديدات الميليشيا الحوثية لامن دول الجوار اليمني والامن العالمي.





ودعا القرار الي ضرورة الزام ايران بالقرارات الاممية ومنها القرار (2216) والقرار (2231) الصادرة عن مجلس الامن الدولي وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الاعمال الاجرامية والاختراقات وما تمثله من تهديد للسلم والامن على المستوىين الاقليمي والدولي وما يشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية والتجاره العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي.





واستنكر القرار استمرار عملية اطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا الحوثية المسلحة على مدينة الرياض والتي كان اخرها في ديسمبر الجاري او اي استهداف للعمق السعودي أو القرى والمدن الحدودية.





ودعا البرلمان مجلس الامن الدولي باتخاذ كافة التدابير والاجراءات للضغط على الجماعة الحوثية المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية بناء على المرجعيات الثلاث "قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومنها القرار رقم (2216) والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل".





ودعا كذلك الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاتخاذ كافة التدابير لوقف ما تقوم به المليشيا الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية وكذلك المدارس والمستشفيات لتخزين الاسلحة وردعها عن استمرار اطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني.





واكد القرار ان "ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران تمثل جرائم ضد الانسانية وتهديدا للامن والسلم الاقليمي والدولي".





واوضح ان اطلاق هذه الميليشيات للصواريخ البالستيه باتجاه المقدسات الاسلامية والسعودية وتهديد المدن والعواصم العربية المجاورة تحديدا دولة الامارات يمثل تهديدا خطيرا للامن القومي العربي.





كما اكد ان التطورات الاخيرة التي تشهدها الازمه اليمنية خاصة بعد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بطريقة وحشية على يد الميليشيا الحوثية المسلحة تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد ازياد وتيرة الممارسات الاجرامية والانتهاكات اللاانسانية التي تنتهجها هذه الميليشيا.





وذكر ان هجمات ميليشيا الحوثي المسلحة المتكررة بالصواريخ البالستية (ارض - ارض) والقوارب المفخخة والمسيره عن بعد وكذلك الطائرات بدون طيار ايرانية الصنع والتي يتم تهريبها عبر المنافذ الاغاثيه تشكل تهديدا للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الاحمر و قناة السويس ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاعراف الدولية و قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصله ومنها القرار (2216).





واكد عدم توفر الرغبة الجادة لدى الميليشيا الحوثية في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي ورفضها لكافة المبادرات التي يقدمها المبعوث الاممي للخروج من الازمة اليمنية يكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذه المليشيا بدعم ومباركة النظام الايراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم.





واكد البرلمان موقفه الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليا ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم امن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة اراضيه.





كما اكد دعمه ايضا لما تقوم به قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة المؤسسات اليمنية ومقدراتها الحيوية وحماية الامن القومي العربي وتامين الملاحة البحرية والتجارة العالمية.



