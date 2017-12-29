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المفتي يدين استهداف مركبة عسكرية للجيش شمال سيناء

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:25 م
المفتي يدين استهداف مركبة عسكرية للجيش شمال سيناء
الدكتور شوقي علام - أرشيفية
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محمود الجلاد
 

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- استهداف مركبة عسكرية تابعة للجيش في سيناء، مما أسفر عن استشهاد ضابط وخمسة مجندين أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.

وأكد مفتي الجمهورية -في بيان له- أن جماعات التطرف والإرهاب اعتادت الغدر والقتل غيلة، في مواجهة شجاعة جنودنا البواسل الذين يحاربون الإرهاب بكل قوة وحزم، ويفدون الوطن بأرواحهم.

وأضاف أنه مهما فعلت الجماعات الإرهابية فإنهم إلى زوال، وهذا وعد الله الذي قال: (إن الله لا يصلح عمل المفسدين).

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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