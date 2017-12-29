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غدا.. 5 مباريات في المجموعة الثامنة (ب) للقسم الثالث

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:23 م
غدا.. 5 مباريات في المجموعة الثامنة (ب) للقسم الثالث
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مصطفي الجندي
 

يقام مباريات الجولة الـ 14 من عمر منافسات المجموعة الثامنة (ب) للقسم الثالث بالغربية في الثانية والنصف من عصر السبت حيث يخوض فريق إيتاي البارود مواجهة هامة مع فريق السنطة، في صراع الفريقان للهروب من شبخ الهبوط.

ويستضيف محلة حسن نظيرة فريق مالية كفر الزيات، ويستدرج حوش عيسى فريق بدر، بينما يلعب كفر بولين مع مركز شباب زفتى.

ويحل فريق سمنود ضيفاً على فريق عثماسون، بينما يستقبل مياة البحيرة فريق صيد المحلة.

ترتيب المجموعة الثامنة "ب":

1- مياه البحيرة .. 22 نقطة
2- صيد المحلة .. 21 نقطة
3- المالية .. 21 نقطة
4- سمنود.. 21 نقطة
5- كفر بولين.. 20 نقطة
6- عثماسون.. 20 نقطة
7- بدر.. 18 نقطة
8- شباب زفتى.. 15 نقطة
9- محلة حسن.. 15 نقطة
10- حوش عيسى.. 14 نقطة
11- إيتاي البارود.. 11 نقطة
12- السنطة.. 10 نقاط

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