حفل تامر حسني بالأردن يرفع شعار كامل العدد (صور)

أحيا النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا كبيرًا في الأردن، وسط حضور الآلاف من جمهوره الذين حرصوا على التوافد بمكان الحفل قبل انطلاقته بعدة ساعات.





وأشعل نجم الجيل، الحفل بمجموعة من أجمل أغانيه مثل "كل حاجة بيننا، عمري ابتدا، ارجعلي" وغيرها من الأغاني.





ويستعد تامر حسني لإحياء حفلًا آخر يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، في أبو ظبي على هامش الاحتفالات برأس السنة.



