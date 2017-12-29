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حفل تامر حسني بالأردن يرفع شعار كامل العدد (صور)

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:22 م
حفل تامر حسني بالأردن يرفع شعار كامل العدد (صور)
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الفجر الفني
 
أحيا النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا كبيرًا في الأردن، وسط حضور الآلاف من جمهوره الذين حرصوا على التوافد بمكان الحفل قبل انطلاقته بعدة ساعات.

وأشعل نجم الجيل، الحفل بمجموعة من أجمل أغانيه مثل "كل حاجة بيننا، عمري ابتدا، ارجعلي" وغيرها من الأغاني.

ويستعد تامر حسني لإحياء حفلًا آخر يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، في أبو ظبي على هامش الاحتفالات برأس السنة.

حفل تامر حسني بالأردن يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل تامر حسني بالأردن يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل تامر حسني بالأردن يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل تامر حسني بالأردن يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل تامر حسني بالأردن يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل تامر حسني بالأردن يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل تامر حسني بالأردن يرفع شعار كامل العدد (صور)
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