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عاجل.. ننشر بعض أسماء شهداء حادث كنيسة حلوان الإرهابي

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:22 م
عاجل.. ننشر بعض أسماء شهداء حادث كنيسة حلوان الإرهابي
كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان
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إيريني صفوت
 
تعرضت كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان صباح اليوم الجمعة، لاعتداء إرهابي بإطلاق أعيرة نارية، تجاه الكنيسة، من قبل مجهولين، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص من القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة وخمسة من شعب الكنيسة بالاضافة لعدد من المصابين.

وأسماء الشهداء: 

1- عماد عبد الشهيد 45 سنه
2- صفاء عبد الشهيد 43 سنه
3- وديع القمص مرقس 65 سنه
4- ايفلين شكر الله 52 سنه
5- وجيه اسحق 90 سنه
6- رضا عبد الرحمن 45  سنة من القوة الامنية

كما تعرض محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه شخص مسيحي، لاعتداء آخر ما أدى إلى استشهاد شخصين وهما:
1- روماني شاكر
2- عاطف شاكر

المزيد عن: كنيسة مارمينا بحلوان كنيسة مارمينا كنيسة حلوان
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