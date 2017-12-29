وزير الشباب يحضر مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد

يحضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مبارة كرة القدم الودية التى تجمع النادى الأهلى وأتلتيكو مدريد الإسبانى على استاد الجيش المصرى ببرج العرب، غداً السبت، تحت شعار "من أجل السلام".

وأكد وزير الرياضة أهمية دور النادى الأهلي الوطنى، كأحد الأندية الكبرى فى مصر والشرق الأوسط، فى نقل رسالة واقعية عن صورة مصر الحقيقية، والتأكيد على نبذ العنف والدعوة للسلام بين شعوب العالم.

وأشار الوزير إلى أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة تستطيع أن تغير الكثير من المفاهيم الخاطئة، والوصول إلى الهدف الأسمى الذى يجمع كل معانى المحبة والسلام بين الشعوب.



