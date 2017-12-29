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طهران: سنتعامل بحزم مع أي تجمعات غير مرخص لها

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:20 م
طهران: سنتعامل بحزم مع أي تجمعات غير مرخص لها
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الفجر
 
أفاد مراسل قناة "RT" بأن نائب محافظ طهران أعلن اليوم الجمعة، أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجمعات غير مرخص لها في ساحات العاصمة طهران.

وتأتي هذه الخطوة ردا على دعوات أطلقها نشطاء، للتظاهر والانتفاضة ضد السياسة الإيرانية.

وكانت أهمها دعوة زعيمة المعارضة في المنفى مريم رجوي إلى الانتفاضة لأن "الحل الوحيد للخلاص من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية هو إسقاط نظام الملالي".

هذا وكانت مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية وبلدات أخرى، قد شهدت أمس الخميس، تظاهرات منددة بسياسة الحكومة الداخلية والخارجية.

وحمل المتظاهرون لافتات منددة بالبطالة وغلاء الأسعار وحكومة الرئيس حسن روحاني، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.

وفي ذات السياق قال محافظ مشهد، محمد رحيم نورزيان إن "التظاهرة غير قانونية وبالرغم من ذلك فإن الشرطة واجهتها بكثير من التسامح".

من جانبه، أفاد مدير محكمة الثورة في مشهد، حسن حيدري، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 52 شخصا شاركوا في الاحتجاجات التي تخللتها مناوشات مع الشرطة.

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