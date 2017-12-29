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"المقرحي" لـ الإرهابيين: "حسابكم سيكون عسير"

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:19 م
المقرحي لـ الإرهابيين: حسابكم سيكون عسير
اللواء فاروق المقرحي
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الهجوم على كنيسة حلوان أثبت أن الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي، حيث اختلطت دماء المسلمين بالأقباط.

وأضاف "المقرحي"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن العمليات الإرهابية لا يمكن منعها في حال وقوعها، مشددًا أن الاحتفالات لن تتوقف، والقوات الأمنية ستزداد، موجهًا رسالة إلى الإرهابيين: "حسابكم سيكون عسير".
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