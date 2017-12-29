"سوار" تشكر طبيبها الخاص المتابع لبرنامجها الغذائي (صورة)





حرصت الفنانة سوار النجار، علي توجيه الشكر إلى طبيبها الخاص المتابع لبرنامجها الغذائي، متمنية الحصول علي نتائج جيدة.





حيث نشرت سوار، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، صورة لها مع دكتور باهي هاني، في المركز الخاص به أثناء متابعتها كورسها الخاص للحفاظ على رشاقتها، وكتبت: "ونبتدي أول يوم دايت مع دكتور باهي هاني، شكرًا يا دكتور، لحسن الاستقبال ولذوق حضرتك، وإن شاء الله نعمل نتيجة حلوة".





فيما رد عليها دكتور هاني، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" وكتب: "المطربة العسل سوار، نورتيني وشرفتيني يا صديقتي وإن شاء الله توصلى لهدفك شكرًا انك دايمًا منورانا و شكرًا على كلامك".







