مشادة قوية بين رشا نبيل و صاحبة كليب "بص أمك" على الهواء (فيديو)
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:55 ص
الفجر الفني
وقعت مشادة بين الإعلامية رشا نبيل والمطربة ليلة عامر، صاحبة كليب "بص أمك"، بسبب الألفاظ التي تحمل ايحاءات جنسية.
وأكدت رشا نبيل للمطربة خلال مداخلة الأخيرة في برنامج «"كلام تاني"، المذاع على قناة "دريم"، أن الكليب يتضمن إيحاءات وكلمات وصفتها بالقبيحة، فيما نفت الأخيلاة ذلك مؤكدة أنها قدمت اسكتش غنائي كوميدي، لا يتضمن أي إيحاء جنسي.
وجددت تأكيدها: " ما فيش حد في مصر مبيقولش بص، وأنا بقدم أغاني محترمة".
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