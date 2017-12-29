عمرو موسى يكشف تفاصيل إصابته ويتمنى اللحاق بمباراة السوبر (فيديو)

أكد عمرو موسى لاعب المصري، أنه أصيب بشرخ وكسر في الأنف، وجرح أسفل عينه، إثر التحام مع لاعب طنطا خلال مباراة الدوري التى انتهت بفوز المصرى بنتيجة 6-3، وأنه سيخضع لجراحة صباح الجمعة.

وقال عمرو موسى في تصريحات لـ "ON Sport" مع الإعلامي مدحت شلبى: "أصبت بجرح عميق أسفل عيني، وكنت أرغب فى استكمال المباراة ولكننى عندما حاولت النهوض وجدت دم كثير على يدى وشعرت بدوار، فطلب منى الطبيب مغادرة الملعب".

وأضاف لاعب المصرى قائلا: "بعد الخضوع للفحوصات تم الكشف عن إصابتى بكسر وشرخ فى الأنف وسأخضع لجراحة صباح الجمعة، لتركيب دعامة ورد الكسر في أنفي".

وتابع موسى: "سأحصل على راحة لمدة 6 أيام عقب الجراحة وأتمنى اللحاق بمبارة السوبر أمام الأهلي".

وفى نهائة حديثه أكد موسى، أن الإصابة لم تكن مقصودة من لاعب طنطا، وأن اللاعب لم يتحدث معه عقب المباراة لأنه بالتأكيد لم يكن يعلم مدى الإصابة.