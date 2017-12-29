دنيا سمير غانم: "تكريم والدي فى مهرجان القاهرة لم يأتي متأخرا"
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:48 ص
مريم الشريف
أكدت الفنانة دنيا سمير غانم، أن عائلتها لا تشعر بتأخر تكريم والدها الفنان سمير غانم، في مهرجان القاهرة السينمائي الفترة الماضية، لافتة إلى أنه لمس حب الجمهور وتقديرهم لتاريخه الفني في جميع الأعمال التي قدمها.
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "CBC" قائلة: "أنا شاركت والدي في مسلسل لهفة، وظهوره معي كضيف شرف فى نيللى وشيريهان واللالاند كان من أجلي".
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