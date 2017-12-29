رئيس الزمالك: أطلقت على الدوري "جاميكا".. وسأحضر ودية الأهلي وأتلتيكو مدريد
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:48 ص
ريهام عبدالمحسن
صرح مرتضى منصور رئيس الزمالك، بأنه أطلق على الدوري هذا الموسم دوري جاميكا، كما توقع حضوره لودية الأهلي وأتلتيكو مدريد.
وقال
منصور في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "لا يوجد مقاييس في الدوري هذا الموسم
وأطلقت عليه دوري جاميكا لأن (الفريق يصحى من النوم يتفق مع جاميكا ويروح يكسب الماتش)".
واختتم منصور تصريحاته قائلاً: "أتوقع وصول دعوة لي لحضور مباراة الأهلي الودية مع أتلتيكو مدريد وأوافق على مشاركة لاعبي الزمالك في المباراة لأنها لصالح ضحايا الإرهاب ومن أجل مصر".
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