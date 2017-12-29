رئيس الزمالك: أطلقت على الدوري "جاميكا".. وسأحضر ودية الأهلي وأتلتيكو مدريد

صرح مرتضى منصور رئيس الزمالك، بأنه أطلق على الدوري هذا الموسم دوري جاميكا، كما توقع حضوره لودية الأهلي وأتلتيكو مدريد.

وقال منصور في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "لا يوجد مقاييس في الدوري هذا الموسم وأطلقت عليه دوري جاميكا لأن (الفريق يصحى من النوم يتفق مع جاميكا ويروح يكسب الماتش)".

واختتم منصور تصريحاته قائلاً: "أتوقع وصول دعوة لي لحضور مباراة الأهلي الودية مع أتلتيكو مدريد وأوافق على مشاركة لاعبي الزمالك في المباراة لأنها لصالح ضحايا الإرهاب ومن أجل مصر".