مرتضى: النجم الساحلي طلب 600 ألف دولار مقابل النقاز.. وهذه أزمة إعارة رمضان!

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، بأن النجم الساحلي طلب منهم 600 ألف دولار مقابل التخلي عن نجمه حمدي النقاز.

وقال منصور في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "النجم الساحلي طلب 600 ألف دولار مقابل حمدي النقاز و20 % في حالة بيعه ومحتاجين لحمدي النقاز لأننا نحتاج للاعب في مركز الظهير الأيمن ".

واختتم منصور تصريحاته قائلاً: "محمد إبراهيم وأحمد توفيق ومحمد رمضان مطلوب في المصري والاتحاد ولكن لديه مشكلة بأن والدته مريضة وأقول له بأنه لن تكون هناك مشكلة لأن فترة الإعارة 6 أشهر فقط".