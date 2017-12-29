مرتضى: النجم الساحلي طلب 600 ألف دولار مقابل النقاز.. وهذه أزمة إعارة رمضان!
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:45 ص
ريهام عبدالمحسن
كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، بأن النجم الساحلي طلب منهم 600 ألف دولار مقابل التخلي عن نجمه حمدي النقاز.
وقال
منصور في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "النجم الساحلي طلب 600 ألف دولار
مقابل حمدي النقاز و20 % في حالة بيعه ومحتاجين لحمدي النقاز لأننا نحتاج للاعب في
مركز الظهير الأيمن ".
واختتم
منصور تصريحاته قائلاً: "محمد إبراهيم وأحمد توفيق ومحمد رمضان مطلوب في المصري
والاتحاد ولكن لديه مشكلة بأن والدته مريضة وأقول له بأنه لن تكون هناك مشكلة لأن فترة
الإعارة 6 أشهر فقط".
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