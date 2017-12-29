ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرتضى: النجم الساحلي طلب 600 ألف دولار مقابل النقاز.. وهذه أزمة إعارة رمضان!

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:45 ص
مرتضى: النجم الساحلي طلب 600 ألف دولار مقابل النقاز.. وهذه أزمة إعارة رمضان!
حمدي النقاز
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، بأن النجم الساحلي طلب منهم 600 ألف دولار مقابل التخلي عن نجمه حمدي النقاز.

 

وقال منصور في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "النجم الساحلي طلب 600 ألف دولار مقابل حمدي النقاز و20 % في حالة بيعه ومحتاجين لحمدي النقاز لأننا نحتاج للاعب في مركز الظهير الأيمن ".

 

واختتم منصور تصريحاته قائلاً: "محمد إبراهيم وأحمد توفيق ومحمد رمضان مطلوب في المصري والاتحاد ولكن لديه مشكلة بأن والدته مريضة وأقول له بأنه لن تكون هناك مشكلة لأن فترة الإعارة 6 أشهر فقط".

 

المزيد عن: مرتضى منصور محمد رمضان حمدي النقاز النقاز النجم الساحلي الشتاء الزمالك الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد عودة حسام غالي لصفوف منتخب مصر قبل كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الاتحاد السكندري
-
x
16:00
-
مصر المقاصة
الأهلي
-
x
18:00
-
بتروجت
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
-
x
14:20
-
الفيحاء
النصر
-
x
18:50
-
الأهلي
كأس الجزائر 2017
مولودية شباب العلمة
-
x
15:30
-
نادي بارادو
جمعية عين مليلة
-
x
15:30
-
شباب أهلي برج بوعريريج
شباب عين تيموشنت
-
x
15:30
-
اتحاد البليدة
نجم القليعة
-
x
15:30
-
مولودية بجاية
دفاع تاجنانت
-
x
15:30
-
شباب العامرية
نجم البسباس
-
x
15:30
-
الإتحاد الرياضي السوفي
نادي شباب بوجلبانة
-
x
15:30
-
شباب الدار البيضاء
إتحاد الجزائر
-
x
16:00
-
أمل الفيرم‎
وفاق رياضي سطيف
-
x
16:00
-
مشعل حاسي مسعود
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
خليجي 23 - الكويت 2017
قطر
-
x
17:30
-
البحرين
العراق
-
x
17:30
-
اليمن
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
21:45
-
نابولي
كأس دوري البرتغال
سبورتينج براجا
-
x
18:00
-
بورتيمونينسي
بيلينينسيش
-
x
21:15
-
سبورتينج لشبونة
فيتوريا سيتوبال
-
x
23:15
-
بنفيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/29/2017 2:33:15 AM