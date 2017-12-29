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"معتز عبد الفتاح" يُقيم أداء أجهزة الدولة في 2017

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:40 ص
معتز عبد الفتاح يُقيم أداء أجهزة الدولة في 2017
الدكتور معتز بالله عبد الفتاح
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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوظيفة الأمنية للدولة هى الأهم، وذلك خلال تقييمه الأجهزة الأمنية فى عام 2017، موضحًا: أنه لا دولة بدون أمن، ولابد أن نُقدر دماء شهدائنا.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "حلقة الوصل"، المُذاع عبر فضائية "ON Live"، مساء الخميس، أنه "رغم كل التضحيات لا زال هناك إرهابًا، لذلك أرى أن الدور الأمنى يستحق درجة 18 من 20".

وأوضح أن "القوات المسلحة تقوم أيضًا بدورها التنموي، ووزارة الإنتاج الحربي بتقول إن 99% من اللي شغالين في المشاريع مدنيين".

وقيّم عبد الفتاح، "أداء الوظيفة التنموية، بدرجة 15 من 20، والوظيفة التوزيعية درجة 12 من 20، والوظيفة التمثيلية المتمثلة في مجلس النواب والمحليات، درجة 5 من 10، والوظيفة التربوية درجة 10 من 20، والوظيفة الحقوقية 7 من 10"، فيما منح تقييم أداء الدولة في 2017 ككل درجة "67%"، بتقدير "جيد".

كما تابع: "مفيش مجتمع مفيهوش فقراء، وفي ناس لو لم تدعمهم الدولة هيموتوا، والغلابة ممكن يقبلوا إنهم يطحنوا، لكن ممكن يثورا، والحكومة في النهاية تعمل عند المواطن، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بيشتغلوا عند المواطن".

وانتقد عبد الفتاح، دور الإعلام، قائلًا: إن "الإعلام بينزل للمواطن، وبينزِل المواطن لتحت، بكل صراحة الإعلام بتاعنا لو راح لإسرائيل سنحقق انتصارات عظيمة".

واستطرد أستاذ العلوم السياسة: "إحنا مش راضيين عن التعليم العادي والجامعي، أداء الوظيفة التربوية في حاجة إلى جهود، المصري إذا فقه وعلِم سينفجر طاقة كبيرة".
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