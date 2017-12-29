يسرا عن "أبو": "جامد أوي" وتكشف حقيقة الإيرادات الضخمة لـ"3 دقات"

أشادت الفنانة يسرا، بأداء المطرب أبو، فى أغنية "3 دقات" قائلة: "الراجل دة جامد أوي، وأول مرة أغني بإحساس كان فى أغنية 3 دقات، رغم إنى غنيت قبلها كتير".





وأضافت خلال لقائها فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "CBC" ، أنه لم يخطر فى بالها أن تشارك فى هذه الاغنية، إلا أن "أبو" عرضها عليها وطلبت منه أن يغنيها أمامها وأعجبت بها بشدة.





وعلق أبو، من جانبه قائلا: "يسرا بتفكر بقلبها ولو فكرت بعقلها كانت مش هتغني الأغنية".





وعلقت يسرا، على ما تردد حول جنيهم إيرادات هائلة عقب تحقيق "3 دقات" أكثر من 60 مليون مشاهدة على يوتيوب، قائلة: "مشوفناش حاجة وإحنا حلوين كدة ومعنا الستر".