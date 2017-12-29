مرتضى منصور يشن هجوما ناريا على محمد إبراهيم

شن مرتضى منصور رئيس الزمالك، هجوماً حاداً على محمد إبراهيم نجم الفريق بسبب تهربه من مباراة الفريق أمام الأسيوطي.

وقال منصور في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "محمد إبراهيم أخبر نيبوشا بأنه مصاب بالسمانة ولن يستطيع السفر لأسيوط لخوض مباراة الأسيوطي ولكن الطبيب نفى إصابته واخبرنا بعد ذلك بأن حالته النفسية سيئة".

وأضاف: "إبراهيم صرح بجملة لم أفهم معناها وهي (انا اديت للزمالك كتير والزمالك مدانيش حاجة) وهذه اللهجة لن تمشي معي وإذا كان لديه عرض فيأتي به فورا".

واختتم منصور تصريحاته قائلاً: "منذ أعوام طالبني إبراهيم برغبته في الاحتراف بالخارج ووافقت عليه ولم اعارضه وعندما عاد أصيب لفترة كبيرة".