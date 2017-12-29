مرتضى منصور يشن هجوما ناريا على محمد إبراهيم
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:42 ص
ريهام عبدالمحسن
شن مرتضى منصور رئيس الزمالك، هجوماً حاداً على محمد إبراهيم نجم الفريق بسبب تهربه من مباراة الفريق أمام الأسيوطي.
وقال
منصور في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "محمد إبراهيم أخبر نيبوشا بأنه مصاب
بالسمانة ولن يستطيع السفر لأسيوط لخوض مباراة الأسيوطي ولكن الطبيب نفى إصابته واخبرنا
بعد ذلك بأن حالته النفسية سيئة".
وأضاف:
"إبراهيم صرح بجملة لم أفهم معناها وهي (انا اديت للزمالك كتير والزمالك مدانيش
حاجة) وهذه اللهجة لن تمشي معي وإذا كان لديه عرض فيأتي به فورا".
واختتم
منصور تصريحاته قائلاً: "منذ أعوام طالبني إبراهيم برغبته في الاحتراف بالخارج
ووافقت عليه ولم اعارضه وعندما عاد أصيب لفترة كبيرة".