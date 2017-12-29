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مرتضى منصور يشن هجوما ناريا على محمد إبراهيم

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 12:42 ص
مرتضى منصور يشن هجوما ناريا على محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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ريهام عبدالمحسن
 

شن مرتضى منصور رئيس الزمالك، هجوماً حاداً على محمد إبراهيم نجم الفريق بسبب تهربه من مباراة الفريق أمام الأسيوطي.

 

وقال منصور في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "محمد إبراهيم أخبر نيبوشا بأنه مصاب بالسمانة ولن يستطيع السفر لأسيوط لخوض مباراة الأسيوطي ولكن الطبيب نفى إصابته واخبرنا بعد ذلك بأن حالته النفسية سيئة".

 

وأضاف: "إبراهيم صرح بجملة لم أفهم معناها وهي (انا اديت للزمالك كتير والزمالك مدانيش حاجة) وهذه اللهجة لن تمشي معي وإذا كان لديه عرض فيأتي به فورا".

 

واختتم منصور تصريحاته قائلاً: "منذ أعوام طالبني إبراهيم برغبته في الاحتراف بالخارج ووافقت عليه ولم اعارضه وعندما عاد أصيب لفترة كبيرة".

 

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